x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Profesor bătut de un elev care fuma în curtea școlii

Profesor bătut de un elev care fuma în curtea școlii

de Redacția Jurnalul    |    10 Sep 2025   •   21:00
Profesor bătut de un elev care fuma în curtea școlii

Un profesor a sesizat Poliția după ce ar fi fost bătut de un elev care fuma în curtea unei școli din Galați.

Potrivit IPJ Galați, polițiștii au fost sesizați marți de un profesor cu privire la faptul că ar fi fost agresat de un elev, în pauza dintre orele de curs.

Polițiștii au stabilit că, bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi observat, în curtea școlii, un grup de elevi cărora le-ar fi atras atenția cu privire la interdicția de a fuma în incinta școlii.

„În acest context, unul dintre elevi, în vârstă de 18 ani, ar fi ignorat atenționarea cadrului didactic, ar fi aprins o țigară și ar fi suflat fumul către fața acestuia, moment în care între cei doi ar fi izbucnit un conflict, agresându-se fizic reciproc. În timpul agresiunii, căștile pe care elevul le-ar fi purtat pe cap ar fi fost distruse”, transmite Poliția.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și distrugere, urmând să fie stabilite cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: profesor Elev batut scoala politia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri