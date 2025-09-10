Profesor bătut de un elev care fuma în curtea școlii

Potrivit IPJ Galați, polițiștii au fost sesizați marți de un profesor cu privire la faptul că ar fi fost agresat de un elev, în pauza dintre orele de curs.

Polițiștii au stabilit că, bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi observat, în curtea școlii, un grup de elevi cărora le-ar fi atras atenția cu privire la interdicția de a fuma în incinta școlii.

„În acest context, unul dintre elevi, în vârstă de 18 ani, ar fi ignorat atenționarea cadrului didactic, ar fi aprins o țigară și ar fi suflat fumul către fața acestuia, moment în care între cei doi ar fi izbucnit un conflict, agresându-se fizic reciproc. În timpul agresiunii, căștile pe care elevul le-ar fi purtat pe cap ar fi fost distruse”, transmite Poliția.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și distrugere, urmând să fie stabilite cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul.

(sursa: Mediafax)