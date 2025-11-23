Program de sărbători la Catedrala Neamului. Când vor avea loc slujbele religioase

Totodată, accesul în lăcașul de cult, desfășurarea slujbelor și intervalele de vizitare vor avea loc în funcție de lucrările și evenimentele religioase din această perioadă.

Când va fi închisă Catedrala Neamului

Între 15-29 noiembrie 2025, catedrala va fi închisă pentru montarea unor instalații tehnice și realizarea mozaicurilor.

În această perioadă, credincioșii vor putea să participe la rugăciune la Paraclisul Catedralei, aflat în imediata vecinătate.

Program special de sărbători

Sfântul Andrei

Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, este un moment special, acesta fiind unul dintre hramurile lăcașului. Catedrala va fi deschisă doar pentru Sfânta Liturghie, oficiată între orele 9:00 - 12:00.

1-2 decembrie

De Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, va avea loc slujba de Te Deum. Ziua de 2 decembrie este rezervată vizitatorilor.

23 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026

Din Ajunul Crăciunului, 24 decembrie 2025, până la 8 ianuarie 2026, după sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, catedrala va putea fi vizitată zilnic între orele 9:00 - 17:00.

Circa 315.000 de persoane s-au închinat și au trecut prin Altarul Catedralei Naţionale.