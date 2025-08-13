Răniții din explozia din Bacău, trimiși în București și Timișoara

UPDATE: În urmă cu puțin timp, Ministerul Sănătății a identificat locuri pentru transferul tuturor pacienților răniți în explozia din localitatea Letea Veche, județul Bacău, după cum urmează:

• Copilul va fi transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București;

• Un adult va fi transferat la Spitalul din Timișoara;

• Ceilalți doi adulți vor fi transferați la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București.

Transportul pacienților va fi asigurat cu patru aeronave SMURD ale Inspectoratului General de Aviație al MAI (IGAv).

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, se află în permanentă legătură cu ministrul Sănătății pentru coordonarea și gestionarea optimă a acestei situații.

Știre inițială:

În urma incidentului, evaluările de la fața locului au arătat că fata în vârstă de 14 ani, cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală, trebuie să fie transferată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” cu elicopterul SMURD.

Alți trei adulți au cu arsuri cuprinse între 50-70% suprafață corporală. Aceștia vor fi redirecționați în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

În paralel Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Ministerul Sănătății (MS) vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate.

Patru persoane au fost rănite,miercuri, după ce o butelie a explodat și a generat un incendiu într-o casă dintr-o localitate din Bacău. Printre acestea se numără și un copil.

(sursa: Mediafax)