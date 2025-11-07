„Vrei să te joci cu mine?”. Reacția IPJ Constanța după ce un polițist a acuzat că e hărțuit de șef

„Vouă vi se rupe raportul când șefului nu-i convine ce ați scris în el? Sau vă întreabă, pe un ton amenințător
Conform sindicatului, este vorba despre conduita șefului Biroului Rutier Medgidia, care arată că în Poliția Română din 2025 încă persistă „o cultură a umilinței, a căprăriei”.
Polițistul hărțuit este un absolvent al școlii de poliție din vara acestui an, aflat în perioada de tutelă: „Ce primește, în schimb? Amenințări, presiune și batjocură. I se transmite clar că trebuie să aplice cât mai multe amenzi, pentru că altfel șeful nu are pe ce să-și justifice gradele și recompensele. Tutorele desemnat nici măcar nu este planificat în serviciu cu el. Practic, tânărul polițist este lăsat singur, fără îndrumare”.
„De ce nu ai aplicat sancțiuni?”, îi reproșează șeful abuzator, conform Europol.
„Această mentalitate de
Vineri, IPJ Constanța a reacționat spunând că se fac verificări cu privire la sesizare.
„Din înregistrarea respectivă reiese clar că șeful nemijlocit i-a solicitat polițistului întocmirea raportului de activitate, document obligatoriu la ieșirea din serviciu, conform prevederilor legale care reglementează activitatea personalului din cadrul Poliției Române. Eventualele interpretări eronate, generate de difuzarea înregistrării respective, pot induce în eroare opinia publică. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța reafirmă deschiderea pentru o colaborare corectă și transparentă cu mass-media, în virtutea bunei cooperări și a respectului reciproc. Ne exprimăm convingerea că o comunicare bazată pe acuratețe, echilibru și respect contribuie la consolidarea încrederii cetățenilor în instituția Poliției Române”, transmite Poliția Constanța.
