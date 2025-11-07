„Vrei să te joci cu mine?”. Reacția IPJ Constanța după ce un polițist a acuzat că e hărțuit de șef

„Vouă vi se rupe raportul când șefului nu-i convine ce ați scris în el? Sau vă întreabă, pe un ton amenințător . La IPJ Constanța nu s-a renunțat la vechile metehne prin care agenții de poliție sunt umiliți de șefi cu atitudini de borfași . Apoi urmează intimidarea , după care raportul este rupt în fața agentului. Iar amenințările continuă . Asta pentru că a trecut data ieșirii din serviciu, nu cea a intrării! ”, a fost mesajul Sindicatului Europol.

Conform sindicatului, este vorba despre conduita șefului Biroului Rutier Medgidia, care arată că în Poliția Română din 2025 încă persistă „o cultură a umilinței, a căprăriei”.

Polițistul hărțuit este un absolvent al școlii de poliție din vara acestui an, aflat în perioada de tutelă: „Ce primește, în schimb? Amenințări, presiune și batjocură. I se transmite clar că trebuie să aplice cât mai multe amenzi, pentru că altfel șeful nu are pe ce să-și justifice gradele și recompensele. Tutorele desemnat nici măcar nu este planificat în serviciu cu el. Practic, tânărul polițist este lăsat singur, fără îndrumare”.

„De ce nu ai aplicat sancțiuni?”, îi reproșează șeful abuzator, conform Europol.

„Această mentalitate de ne ține, de ani de zile, pe primul loc în Europa la numărul de morți pe șosele. Pentru că mulți dintre managerii din Poliția Rutieră nu înțeleg noțiunea de prevenție și nici rolul educativ al polițistului — ei știu doar de amenzi, cât mai multe amenzi, pentru orice. Are rost să ne amintim de tragedia de la 2 Mai? tot de la o oprire rutieră a început, când șeful serviciului rutier a închis ochii pentru că tatăl era în dreapta. Nicio consecință reală. Dimpotrivă — inspectorul-șef Glugă, cel care l-a protejat pe șeful serviciului rutier, a fost ulterior promovat consul. Și atunci, să ne mai mire că tinerii nu mai vor să devină polițiști? Cine și-ar dori să intre într-un sistem în care ești umilit, hărțuit și tratat cu dispreț de propriii tăi șefi? Ce părinte și-ar dori ca fiul sau fiica lui să devină bătaia de joc a unor frustrați care au uitat ce înseamnă demnitatea și onoarea uniformei? Așteptăm cu mare interes să vedem dacă conducerea Poliției Române tolerează și acceptă asemenea bullyng și hărțuire”, a fost mesajul postat joi de sindicat.

Vineri, IPJ Constanța a reacționat spunând că se fac verificări cu privire la sesizare.

„Din înregistrarea respectivă reiese clar că șeful nemijlocit i-a solicitat polițistului întocmirea raportului de activitate, document obligatoriu la ieșirea din serviciu, conform prevederilor legale care reglementează activitatea personalului din cadrul Poliției Române. Eventualele interpretări eronate, generate de difuzarea înregistrării respective, pot induce în eroare opinia publică. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța reafirmă deschiderea pentru o colaborare corectă și transparentă cu mass-media, în virtutea bunei cooperări și a respectului reciproc. Ne exprimăm convingerea că o comunicare bazată pe acuratețe, echilibru și respect contribuie la consolidarea încrederii cetățenilor în instituția Poliției Române”, transmite Poliția Constanța.

(sursa: Mediafax)