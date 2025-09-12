Restricții în Otopeni pentru lucrări la Magistrala 6 și în Sudul țării pentru Turul Ciclist

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   10:30
Circulația rutieră se desfășoară cu restricții pe DN 1, în Otopeni, pentru că au loc lucrări la Magistrala 6 de metrou care va asigura legătura dintre Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă. Sunt restricții de vineri până duminică în mai multe județe pentru desfășurarea Turului Ciclist.

Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN 1 din orașul Otopeni, județul Ilfov, sunt impuse restricții de trafic vineri în vederea continuării lucrărilor la Magistrala 6 de metrou care va asigura legătura dintre Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni.

Circulația se desfășoară pe câte două benzi pe sens, prin repoziționarea parapetului median, precum și deviat pe rețeaua stradală a orașului Otopeni.

Pentru desfășurarea competiției sportive Turul României 2025 (tur ciclist), până duminică, circulația rutieră va fi restricționată temporar pe mai multe sectoare de drumuri naționale pe rutele Craiova – Râmnicu Vâlcea, Pitești – Dichiu, Brașov - Buzău și Buzău – Brăila - Slobozia.

Șoferii sunt sfătuiți să se informeze despre condițiile de trafic de pe traseul pe care urmează să-l parcurgă, să ruleze cu o viteză redusă în zonele unde se efectuează lucrări, să respecte indicațiile polițiștilor, să evite manevrele riscante și să se asigure bine înainte de a schimba direcția, semnalizând intenția și acordând prioritate celor în drept.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: turul ciclist otopeni restricţii
