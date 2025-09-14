Reținut, după ce a condus fără permis și sub influența alcoolului

Polițiștii au efectuat semnale de oprire către autoturismul condus de bărbat. Acesta a ignorat semnalele autorităților și a încercat să fugă, însă a fost reținut.

Potrivit verificărilor, bărbatul conducea deși dreptul de a conduce îi fusese anulat.

În urma testării, etilometrul a indicat o alcoolemie de 0.53 mg/l în aerul expirat, iar ulterior acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Potrivit IPJ Timiș, polițiștii au dispus efectuarea urmăririi penale pentru infracțiunile de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

De asemenea, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, ancheta fiind în desfășurare.

(sursa: Mediafax)