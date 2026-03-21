Jurnalul.ro Ştiri Locale „Oscaruri pisici" la București: Salvată de pe stradă devine campioană!

de Redacția Jurnalul    |    21 Mar 2026   •   19:50
Sursa foto: Victor Stroe/La Salonul Felin Internațional SofistiCAT, unele dintre cele mai spectaculoase pisici din Europa vor intra în competiție pentru titlurile supreme ale expoziției, alături de vedetele României din acest an

„Oscarurile pisicilor” la București: Campioane mondiale și salvate de pe stradă luptă pentru glorie la SofistiCAT 2026! 

Bucureștiul devine capitala felinologiei europene! În acest weekend, 21-22 martie 2026, Sala Palatului găzduiește Salonul Felin Internațional SofistiCAT – prima mega-competiție a anului din sud-estul Europei. Zeci de rase spectaculoase, campioni din toată Europa și povești de vis intră în ring. Publicul vede live finalele și poate chiar adopta pisici salvate!

Vedetele care fură show-ul: De la „ursoaica albastră” la motănelul cu ochi hipnotici

Competiția reunește elitele felinologiei: pisici British Shorthair, campioni mondiali și surprize de pe stradă. Iată top 3 vedete care promit spectacol:

  • RO Bucovina Kira Kiralina (British Shorthair blue): Poreclită „ursoaica albastră din Bucovina”, e Campioană Mondială 2025 și Campioană Europeană 2026. Primul titlu major pentru România la femele castrate – o legendă vie!

  • Nexus (British Shorthair Silver): Cu ochi albaștri intenși, e Campion European FIFe 2025 și Campion al Țărilor Baltice 2025. Aspect irezistibil + palmares de top = atracție garantată.

  • Duracell (poveste de film): Fostă pisică de stradă din Iași, acum Campioană Europeană după victoria de la Graz (Austria). „Uneori, următorul campion al Europei începe ca o pisică salvată de pe stradă”, a declarat Adrian Dragotă, reprezentant Felis Romania.

Nu doar trofee: Adopții emoționante și examen de arbitru FIFe

SofistiCAT e mai mult decât un show – e șansă pentru pisici salvate! Vizitatorii descoperă animale fără stăpân gata de adopție. Plus un eveniment istoric: examenul de definitivat pentru arbitru FIFe susținut de George Dorgiakis (Felis Greece), evaluat de Adrian Dragotă (Felis Romania) și Francesco Cinque (FIFe). 

În cadrul evenimentului, vizitatorii vor putea descoperi și pisici salvate care își caută o familie, iar cei care doresc pot face chiar primul pas către adopție.

Foto Victor Stroe - Jurnalul

Subiecte în articol: pisica british shorthair sofisticat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
