Salvamont România: Persoană decedată găsită pe munte, alte 14 persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore

"În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 13 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel: 3 apeluri pentru Salvamont Neamţ; 3 apeluri pentru Salvamont Sibiu; 3 apeluri pentru Salvamont Arad; 2 apeluri pentru Salvamont Gorj; 1 apel pentru Salvamont Vrancea; 1 apel pentru Salvamont Caraş Severin. În cazul acestor intervenţii au fost salvate 14 persoane. Dintre acestea, 4 au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate,o persoană a fost găsită decedată şi a fost transportată şi predată la IML", precizează informarea postatată pe pagina de Facebook a Salvamont România.



Potrivit sursei citate, s-au primit şi 32 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.



Echipele Salvamont România îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi invită iubitorii muntelui să le fie alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. AGERPRES