Salvamont Sibiu, mobilizare generală în două misiuni urgente

Echipele Salvamont Sibiu au fost mobilizate în Munții Făgăraș, în zona Văii Arpășelului, unde un parapantist a rămas blocat într-un copac. Salvatorii montani au transmis că se deplasează către locul incidentului și pregătesc operațiunea de extragere, astfel încât persoana să fie coborâtă în siguranță.

În același timp, o altă echipă intervine în Munții Cindrel, unde un băiat în vârstă de 10 ani s-a accidentat după ce a căzut cu bicicleta pe un traseu montan. Copilul a suferit o plagă la genunchiul stâng și a primit primul ajutor la fața locului din partea salvamontiștilor.

Ulterior, victima a fost preluată de echipa Salvamont și este transportată la Rășinari, unde urmează să fie predată unui echipaj al Serviciului de Ambulanță pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Reprezentanții Salvamont Sibiu au transmis că ambele misiuni sunt în dinamică, iar intervențiile continuă până la evacuarea în siguranță a persoanelor implicate.

Sfârșitul de săptămână a fost unul solicitant și pentru intervențiile desfășurate sâmbătă, chiar de ziua lor.

Salvamontiștii din Sibiu au participat la o operațiune comună alături de colegii de la Salvamont Argeș, în Munții Făgăraș. Misiunea a vizat recuperarea trupului unui bărbat în vârstă de 74 de ani, care și-a pierdut viața după o cădere de la înălțime, într-o zonă greu accesibilă.

Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, specifice terenului montan, și a necesitat colaborarea echipelor din cele două județe, a transmis Salvamont Sibiu.

(sursa: Mediafax)