Panică într-o casă din Piatra Olt: Un șarpe de peste un metru a fost găsit ascuns în baie

Prezența unui șarpe în baia unei locuințe din orașul Piatra-Olt a determinat proprietarul să solicite sprijin la 112. Au intervenit jandarmii pentru îndepărtarea reptilei.

Jandarmii au capturat șarpele fără incidente și fără ca vreo persoană să fie rănită. Ulterior, reptila a fost transportată și eliberată într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de zonele locuite.

Pentru a evita incidente similare, jandarmii pe recomandă celor care găsesc șerpi în locuințăsă apeleze imediat numărul unic pentru apeluri de urgență 112 și să comunice cât mai exact locul în care se află reptila; să își păstreze calmul și să nu se apropie de reptilă; să nu încerce să captureze, să o lovească sau să alunge șarpele; să țină la distanță copiii și animalele de companie.

Dacă este posibil și fără a se expune vreunui pericol, oamenii sunt sfătuiți să urmărească de la distanță deplasarea reptilei, pentru a facilita intervenția echipajelor

(sursa: Mediafax)

Laura Buciu, laura.buciu@mediafax.ro

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