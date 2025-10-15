Scandal cu doi nepalezi și un ugandez într-o comună din Dâmbovița. Au folosit o bardă

Potrivit IPJ Dâmbovița, luni, în urma cercetărilor făcute, un bărbat de 33 de ani, de cetățenie nepaleză, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Acesta este bănuit că, duminică, în timp ce se afla în comuna Petrești, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat cu un obiect contondent-tăietor, un bărbat, de 29 de ani, de cetățenie ugandeză. Totodată, bărbatul de 33 de ani, ar fi lovit cu același obiect, un alt bărbat, de 44 de ani, cetățean nepalez.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Bănuitul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Găești, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

Scandalul ar fi izbucnit, potrivit unor surse locale, de la faptul că unul dintre bărbați vorbea la telefon, în dormitorul comun, în timp ce un altul intenționa să doarmă.

(sursa: Mediafax)