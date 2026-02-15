Scandalul apei. PNL Argeș cere demisia prefectei județului

Solicitarea a fost făcută duminică prin intermediul unui comunicat de presă.

„Cerem demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață, pentru incompetență administrativă greu de egalat: șase luni de pasivitate într-un caz oficial sesizat privind deversări ilegale în comuna Corbeni (aproape de Curtea de Argeș) și risc de contaminare a apei. Declarațiile făcute în mass-media în data de 13 februarie 2026 de prefecta județului Argeș, Ioana Făcăleață, sunt în contradicție directă cu documentele oficiale existente”, scrie în comunicat.

PNL a lansat acuzațiile plecând de la o declarație a prefectei.

„Prefecta a afirmat: Avem suspiciuni, mai exact că se deversează ilegal pe albia râului şi am cerut absolut tuturor instituţiilor să aibă toleranţă zero la acest fenomen. Le-am cerut instituţiilor abilitate să verifice dacă se fac deversări ilegale atât de societăţi, cât şi de persoane fizice pentru a ne asigura că nu avem o contaminare în plus a apei de pe râu, care ajunge în staţia de tratare”, au relatat liberalii.

PNL o contrazice susținând că nu este vorba despre suspiciuni, ci despre o sesizare oficială transmisă Guvernului României în 31 iulie 2025, privind aceste deversări și riscul de contaminare a apei.

„Au trecut 6 luni în care prefectura nu a făcut nimic. În această perioadă, dejecțiile au continuat să ajungă în pânza freatică și în cursul de apă. În prezent, în probele prelevate de Direcția de Sănătate Publică Argeș, s-a constatat existența bacteriei în apă. În zona Curtea de Argeș, apa a fost declarată nepotabilă, fiind confirmată contaminarea bacteriologică”, au acuzat liberalii.

Ca urmare, liberalii cer demisia prefectei

„Nu poți invoca toleranță zero după jumătate de an de tăcere. Nu poți vorbi despre suspiciuni când ai fost informat oficial de Guvern. Nu poți reacționa abia după ce bacteriile apar în probele DSP și apa devine nepotabilă. Pentru această gravă întârziere administrativă și pentru gestionarea defectuoasă a unei situații cu impact major asupra sănătății populației, solicităm demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață”, a precizat PNL.

Un raport întocmit de specialiștii Veolia, consultat în exclusivitate de Mediafax, arată amploarea deficiențelor descoperite la Stația de producţie şi tratare a apei potabile Curtea de Arges. Stația a ajuns în prim planul discuțiilor publice în contextul scăderii nivelului apei lacului de acumulare Vidraru.

„Staţia este funcţională, dar prezintă riscuri operaţionale semnificative motiv pentru care considerăm că intervențiile recomandate sunt prioritare pentru siguranța procesului şi trebuie efectuate în regim de urgenţă”, este concluzia specialiștilor de Veolia România Soluții Integrate S.A., în raportul finalizat și trimis autoritățiilor locale după controlul la Statia de producţie şi tratare a apei potabile Curtea de Arges.

Stația asigură alimentarea cu apă a Municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe Băiculeşti, Valea laşului, Valea Danului şi Albeşti.

(sursa: Mediafax)