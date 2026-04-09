Jurnalul.ro Ştiri Locale Schimbare majoră în centrul Bucureștiului: Podul Calicilor și malurile Dâmboviței vor fi reamenajate

Schimbare majoră în centrul Bucureștiului: Podul Calicilor și malurile Dâmboviței vor fi reamenajate

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   21:03
Schimbare majoră în centrul Bucureștiului: Podul Calicilor și malurile Dâmboviței vor fi reamenajate
Sursa foto: Autorizații semnate pentru Podul Calicilor și zona Dâmboviței

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, joi, că a semnat autorizaţii de construire privind Podul Calicilor şi malurile Dâmboviţei între Piaţa Unirii şi Podul Izvor.

"Am ţinut foarte mult să deblochez elementele bune din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. Astăzi am semnat două autorizaţii de construire care să pună mai bine în valoare râul Dâmboviţa şi Centrul Vechi, conectându-l mai bine, pietonal, cu Tribunalul. Este vorba despre Podul Calicilor şi malurile Dâmboviţei între Piaţa Unirii şi Podul Izvor. După ce vom avea bugetul, vom scoate imediat la licitaţie proiectarea şi lucrările", a scris Ciucu, pe Facebook.

El a susţinut că va continua să deblocheze proiectele "bune" din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, scrie AGERPRES

