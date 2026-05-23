Spectacolul cosmic al secolului: Spania devine capitala astronomiei pentru eclipsa totală de Soare

Peninsula Iberică va fi singurul loc locuit din lume unde eclipsa totală de Soare din 12 august va fi vizibilă, prima de acest fel observabilă în țara noastră în peste 100 de ani (din 1912), a anunțat joi guvernul spaniol.



Eclipsa va fi complet vizibilă doar în Groenlanda, la vârful vestic al Islandei, și în Spania, în jumătatea nordică a țării, într-o zonă predominant rurală, care include locuri precum A Coruna, Leon, Burgos, Bilbao, Zaragoza și Teruel, și chiar Mallorca.



De asemenea, va fi complet vizibilă într-o zonă foarte mică din nord-estul Portugaliei și parțial vizibilă în nordul Americii de Nord, o mare parte din Europa și Africa de Vest.



Durata maximă a eclipsei în faza sa totală, când Luna acoperă complet Soarele și îi cufundă pe observatori în întuneric, va dura puțin peste două minute și va fi vizibilă la amurg în Spania.



Guvernul spaniol a anunțat joi că a ales Observatorul Yebes, la aproximativ 70 km nord-est de Madrid, ca centru oficial de monitorizare pentru eclipsa totală de Soare, primul dintre cele trei evenimente extraordinare majore care alcătuiesc tripla eclipsă. Tripla eclipsă se referă la cele trei astfel de fenomene pe care Spania le va experimenta în 2026, 2027 și 2028.



Pe 2 august 2027, o eclipsă totală cu o durată excepțională de șase minute va fi vizibilă în sudul țării, în timp ce în ianuarie 2028 va avea loc o eclipsă inelară - adică o eclipsă în timpul căreia Luna nu acoperă complet discul solar, lăsând un inel de lumină în jurul acestui disc.



Prețurile de cazare pentru prima dintre aceste eclipse au crescut vertiginos în aceste zone, care sunt de obicei slab populate vara.



De exemplu, căutarea unei cazări în localitatea Teruel, pentru data 12 august, a dat rezultate cuprinse între 300 și 1.400 de euro pentru un apartament privat. În orașul Burgos, nu au mai rămas locuri de cazare pentru mai puțin de 600 de euro, iar un apartament de 60 de metri pătrați era listat la 5.000 de euro pe noapte.

