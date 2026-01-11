Suceava: 23 de vaci au căzut într-un iaz. Pompierii au intervenit să le salveze

Potrivit informării emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgențe Suceava, la fața locului intervin pompierii militari din Fălticeni și Suceava, alături de 3 autospeciale dotate cu accesorii specifice și o ambulanță SMURD B2. Serviciile de intervenției sunt sprijinite de voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Incidentul s-a petrecut la un iaz aflat pe raza localității Pocoleni, comuna Rădășeni.

„Intervenția este în dinamică”, mai spune ISU Suceava.

(sursa: Mediafax)