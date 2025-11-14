x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Tânăr de 23 de ani - mort, proiectat în afara mașinii într-un accident

Tânăr de 23 de ani - mort, proiectat în afara mașinii într-un accident

de Redacția Jurnalul    |    14 Noi 2025   •   09:18
Tânăr de 23 de ani - mort, proiectat în afara mașinii într-un accident

Un tânăr de 23 de ani din comuna Drăgotești, județul Gorj, a murit, joi seară, după ce autoturismul pe care îl conducea s-a izbit violent de un cap de pod.

Polițiștii din Motru au fost sesizați de un participant la trafic că, în localitatea Drăgotești, a avut loc un eveniment rutier cu victime.

Polițiștii au găsit pe acostament un autoturism care se izbise de un cap de pod, iar sub mașină era încarcerată o victimă, posibil decedată.

Din cercetările făcute de polițiști a reieșit că victima ar fi un tânăr de 23 de ani, din comuna Drăgotești. În timp ce se deplasa cu autoturismul, în care era singur, din direcția Mătăsari către Drăgotești, pe DJ 673A, într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, izbindu-se de capul de pod. Șoferul a fost proiectat în afara acestuia și ulterior prins sub caroseria autoturismului.

Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul tânărului.

A fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident mort tanar
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri