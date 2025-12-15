x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Frumos si sanatos Beneficiile chefirului asupra sănătății: Scut pentru rinichi și aliat împotriva diabetului

Beneficiile chefirului asupra sănătății: Scut pentru rinichi și aliat împotriva diabetului

de Redacția Jurnalul    |    15 Dec 2025   •   14:30
Beneficiile chefirului asupra sănătății: Scut pentru rinichi și aliat împotriva diabetului
Sursa foto: Chefirul are efecte benefice mai ales asupra rinichilor dacă este consumat zilnic.

Chefirul este o băutură fermentată tradițională din Caucazul de Nord și se prepară din lapte cu bacterii benefice pentru sistemul digestiv.

Cercetările arată că ajută la sănătatea rinichilor, intestinului și inflamației însă rezultatele umane rămân limitate comparativ cu studiile pe animale. Probiotcele din chefir sporesc diversitatea microbiomului intestinal.

Beneficiile chefirului

Rinichi

Studiile de laborator și pe animale arată că probioticele din chefir:

  • Reduc nivelurile de uree și creatinină la pacienții cu diabet, protejând împotriva hiperglicemiei.

  • Previn fibrozarea renală și atenuează efectele toxice ale medicamentelor.

  • Susțin echilibrul microbiotei intestinale, asociat cu risc scăzut de boală cronică de rinichi.

Antiinflamator

Reduce nivelul proteinor care provoacă inflamații în organism.

Slăbit

Chefirul ajută în dietele de slăbire. 

Colesterol și tensiune

Chefrul ajută la scăderea colesterolului și a tensiunii arteriale, potrivit unor stutdii pe animale. 

Glicemie

Chefirul contribuie la controlul glicemie în sânge, mai ales la diabetici, potrivit dcnews.ro.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: chefir rinichi diabet
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri