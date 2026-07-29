Tânăr din Galați, reținut după ce a împușcat o persoană, cu un pistol airsoft

„În fapt, în cursul nopții de 27/28 iulie 2026, la ora 00:44, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către un bărbat de 25 de ani, din localitatea Nămoloasa, județul Galați, cu privire la faptul că o persoană ar fi tras asupra sa cu o armă cu aer comprimat”, transmite IPJ Galați.

Agresorul, un tânăr de 22 de ani din Tecuci, se afla într-un bar din localitatea Nămoloasa. Acesta s-a luat la ceartă cu un alt tânăr, de 25 de ani. Ulterior, cei doi s-au despărțit. La scurt timp, agresorul a ieșit din curtea unui imobil, având asupra lui un pistol cu aer comprimat, cu care a tras de mai multe ori în tânărul de 25 de ani, potrivit IPJ Galați.

Acesta a fost rănit și necesită mai multe zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Marți, polițiștii i-au percheziționat locuința tânărului de 22 de ani, acolo unde au găsit o replică de armă airsoft, calibru 68, împreună cu 32 de bile de cauciuc și 23 de bile metalice de același calibru.

Arma, care nu este supusă autorizării, a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, potrivit IPJ Galați.

Miercuri, tânărul de 22 de ani va fi prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

(sursa: Mediafax)