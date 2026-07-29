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Jurnalul Ştiri Locale Tânăr din Galați, reținut după ce a împușcat o persoană, cu un pistol airsoft

Tânăr din Galați, reținut după ce a împușcat o persoană, cu un pistol airsoft

de Redacția Jurnalul Publicat la 29 Iul 2026 11:32 Modificat la 29 Iul 2026 11:32
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Tânăr din Galați, reținut după ce a împușcat o persoană, cu un pistol airsoft
Tânăr din Galați, reținut după ce a împușcat o persoană

Scene rupte din filmele Western, la Galați! Un tânăr a fost reținut de polițiști după ce a tras asupra unui alt tânăr, cu un pistol airsoft, după o ceartă la un bar dintr-o localitate din județ.

„În fapt, în cursul nopții de 27/28 iulie 2026, la ora 00:44, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către un bărbat de 25 de ani, din localitatea Nămoloasa, județul Galați, cu privire la faptul că o persoană ar fi tras asupra sa cu o armă cu aer comprimat”, transmite IPJ Galați.

Agresorul, un tânăr de 22 de ani din Tecuci, se afla într-un bar din localitatea Nămoloasa. Acesta s-a luat la ceartă cu un alt tânăr, de 25 de ani. Ulterior, cei doi s-au despărțit. La scurt timp, agresorul a ieșit din curtea unui imobil, având asupra lui un pistol cu aer comprimat, cu care a tras de mai multe ori în tânărul de 25 de ani, potrivit IPJ Galați.

Acesta a fost rănit și necesită mai multe zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Marți, polițiștii i-au percheziționat locuința tânărului de 22 de ani, acolo unde au găsit o replică de armă airsoft, calibru 68, împreună cu 32 de bile de cauciuc și 23 de bile metalice de același calibru.

Arma, care nu este supusă autorizării, a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, potrivit IPJ Galați.

Miercuri, tânărul de 22 de ani va fi prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: tânăr Galați impuscat pistol airsoft
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