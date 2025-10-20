Tânăr implicat într-un scandal în centrul Ploieștiului, depistat cu substanțe psihoactive

Un echipaj al Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” din Prahova se afla, duminică seaara, în misiune în zona centrală a Ploieștiului. Jandarmii au intervenit pentru a aplana un conflict verbal izbucnit între doi bărbați, în apropiere de Parcul „Toma Socolescu”.

În timpul intervenției, jandarmii au observat că unul dintre bărbați, respectiv tânărul de 22 de ani, avea un comportament suspect și se afla într-o stare de agitație. În urma controlului corporal efectuat, asupra acestuia a fost găsit un plic ce conținea o substanță vegetală de culoare verde-olive, posibil cu efect psihoactiv.

Cei doi bărbați au fost duși la sediul secției de poliție pentru întocmirea actelor de sesizare, conform prevederilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Actele de sesizare și pliculețul descoperit de jandarmi au fost predate autorităților competente pentru continuarea cercetărilor.

(sursa: Mediafax)