O tânără a murit, după ce mașina în care se afla a lovit un cap de pod. Șoferul era băut

Potrivit IPJ Bihor, accidentul a avut loc pe drumul județean 191/F, în localitatea Otomani.

În urma investigațiilor făcute, s-a constatat că, în jurul orei 2.38, un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea o mașină pe drumul județean, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, respectiv curbă spre stânga și carosabil umed, ar fi pierdut controlul asupra direcției, a părăsit partea carosabilă prin dreapta și a intrat în coliziune cu un cap de pod, din beton, care s-a rupt în urma impactului.

În urma accidentului, o tânără de 22 de ani, pasageră în autoturism, a murit.

În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că tânărul de 20 de ani, care conducea autoturismul, prezenta o concentrație alcoolică de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i-au fost prelevate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, în urma verificărilor făcute de polițiști, s-a constatat că tânărul de 20 de ani avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

(sursa: Mediafax)