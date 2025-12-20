Taxa specială de promovarea turistică a Bucureștiului, pusă în dezbatere publică

Persoanele fizice, rezidențe și nerezidente și juridice, rezidențe și nerezidente (inclusiv deținătorii platformelor online de intermediere a serviciilor de cazare), trebuie să stipuleze în documente, această taxă.

Cei care au platforme online de intermediere, de tip Booking, Airbnb sau agenții de turism care vor încasa contravaloarea serviciilor de cazare, vor colecta și taxa de promovare turistică, aferentă acestor servicii.

În cazul în care colectarea este realizată de operatorii intermediari sau agențiile de turism, proprietarul nu va mai avea obligația de colectare și raportare a taxei de promovare turistică.



Obiectivele proiectului