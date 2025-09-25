Ce se ascunde în spatele incendiului din Pantelimon. Dezvoltare imobiliară intensă în jurul halei care a luat foc

Complexul Antrefrig, unde s-a produs incendiul, acoperă aproape 33.000 mp și este intens dezvoltat, însă hala afectată este singura parte fără planuri pentru construcții rezidențiale în zonă, potrivit documentelor oficiale consultate de Observator.

Cum acționează mafia imobiliară în Pantelimon

Pe terenul adiacent halei incendiate există certificate de urbanism pentru blocuri cu regim înalt, iar la capătul opus al complexului deja funcționează un șantier pentru un ansamblu cu 950 de apartamente, evaluat la peste 140 de milioane de euro. În apropiere, se construiesc clădiri de până la 11 etaje, după autorizațiile emise de Primăria Sectorului 2, iar dezvoltatorii provin din Oradea.

Locuitorii din zonă sunt deranjați de lucrările continue, care au avut loc inclusiv în timpul nopții, provocând stres și disconfort.

Platforma Antrefrig este deținută prin diverse firme de afaceriștii Manochehr Saadati-Sohi și Kabir Jafar. Cei doi au vândut în 2007 unei firme de conserve și au rămas cu halele de en-gros.

Manochehr Saadati, cunoscut în domeniul imobiliar din București și cu un trecut controversat în construcții ilegale, a fost printre primii prezenți la locul incendiului. Halele afectate îi aparțin partenerului său, Kabir Jafar, care a fost recent cercetat de poliție cu confiscări de arme și este suspectat într-o anchetă jurnalistică privind vânzarea ilegală de carne.

Reprezentanții firmei implicate au evitat declarațiile directe și au sugerat să fie contactate instituțiile de stat pentru explicații. Proprietarii depozitelor aflate în incintă nu pot explica cum a izbucnit focul, dar unii bănuiesc că incendiul ar fi fost provocat intenționat.

Prețurile terenurilor din zonă pornesc de la 1.600 de euro pe metru pătrat, ceea ce face din această locație una prețioasă pentru dezvoltatori imobiliari.