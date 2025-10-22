TIR cu 300 de europaleți, mistuit de flăcări pe Centura Beiușului. Pompierii au reușit să salveze mare parte din încărcătură

Un TIR încărcat cu 300 de europaleți a luat foc miercuri, pe Centura Beiușului, în județul Bihor. Incendiul, care a pornit din zona cabinei, s-a extins rapid, însă pompierii au reușit să-l stingă în aproximativ 10 minute, limitând pagubele.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 17:05. Trei echipaje din cadrul Secției de Pompieri Beiuș – două de stingere și unul de paramedici – au fost mobilizate pentru a interveni.

La sosirea forțelor de intervenție, cabina TIR-ului era deja cuprinsă de flăcări, iar o parte din încărcătura de 300 de europaleți ardea violent. Pompierii au reușit să salveze aproximativ 90% din marfă, deși cabina autovehiculului a fost complet distrusă.

În total, 30 de europaleți au fost afectați de foc. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Primele verificări indică drept cauză probabilă a incendiului un scurtcircuit la instalația electrică a TIR-ului.

