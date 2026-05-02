Trafic blocat pe A1 și DN1, după un incendiu și un accident rutier

Traficul rutier este restricționat pe Autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 93+800 metri, în zona localității Căteasca, județul Argeș.

Potrivit autorităților, o autoutilitară aflată pe banda de urgență a fost cuprinsă de flăcări, iar echipele de intervenție acționează pentru lichidarea incendiului.

Circulația este:

restricționată total pe sensul către Pitești,

restricționată pe banda a doua pe sensul către București.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă traficul se desfășoară cu dificultate în zonă. Reluarea normală a circulației este estimată după ora 13:30.

Accident rutier pe DN1, în zona Predeal

Un al doilea accident a avut loc pe DN1 Ploiești–Brașov, la intersecția cu DN73A, în stațiunea Predeal, județul Brașov.

Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, iar în urma impactului două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Traficul rutier este întrerupt temporar pentru intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la fața locului. Autoritățile estimează reluarea circulației tot în jurul orei 13:30.

(sursa: Mediafax)