Trafic blocat pe Drumul Expres 12, spre Craiova, după un accident între două autoutilitare și un TIR

FT: Culisele întâlnirii de la Casa Albă. Trump a țipat la Zelenski și i-a cerut să cedeze Donbas. Dacă nu, „va fi distrus”
Traficul rutier pe Drumul Expres 12 (DEx12) este blocat total, la kilometrul 22, în zona localității Balș, pe ambele benzi ale sensului de mers către Craiova, ca urmare a producerii unui accident în care au fost implicate două autoutilitare și un ansamblu de vehicule.
Polițiștii sunt prezenți la fața locului pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului.
Traficul rutier a fost deviat pe Drumul Național 65.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro