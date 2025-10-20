x close
Trafic blocat pe Drumul Expres 12, spre Craiova, după un accident între două autoutilitare și un TIR

de Redacția Jurnalul    |    20 Oct 2025   •   09:43
Circulația rutieră este blocată, luni dimineața, pe DEx 12, pe sensul către Craiova (județul Dolj), în zona localității Balș (județul Olt) în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoutilitare și un TIR.

Traficul rutier pe Drumul Expres 12 (DEx12) este blocat total, la kilometrul 22, în zona localității Balș, pe ambele benzi ale sensului de mers către Craiova, ca urmare a producerii unui accident în care au fost implicate două autoutilitare și un ansamblu de vehicule.

Polițiștii sunt prezenți la fața locului pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului.

Traficul rutier a fost deviat pe Drumul Național 65.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident craiova autoutilitare
