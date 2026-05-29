Trafic infernal în vestul țării: Coloane de mașini pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din țară

Lucrările se desfășoară până la finalul lunii iunie 2026 pe DN68A, tronsonul care preia întreg traficul deviat de pe autostrada A1, între Margina și Holdea.

Coloane de mașini pe DN68A

Pentru mulți conducători auto, drumul s-a transformat într-un test al răbdării. „Am coborât de pe autostradă, iar acum suntem blocați. 55 de minute pentru doar 5,6 kilometri până la Coșevița”, povestește un șofer prins în trafic, pentru observatornews.ro.

Pe DN68A, circulația se desfășoară cu dificultate, iar în unele momente mașinile înaintează mai greu decât pe jos. Coloanele de autoturisme și tiruri se întind pe kilometri întregi, în timp ce șoferii urmăresc neputincioși timpii tot mai mari afișați de GPS.

„În cel mai fericit caz, stăm puțin peste o oră. Dar coloanele cresc continuu”, spun participanții la trafic, exasperați de blocajele zilnice.

Șoseaua, construită în anii ’60-’70 pentru un trafic mult mai redus, suportă acum un flux specific unei autostrăzi. În momentul în care apar restricții sau lucrări de reparații, drumul se transformă rapid într-o uriașă parcare.

Printre cei blocați în trafic se află și vizitatori străini surprinși de situația de pe drumurile din România. Un grup de turiști chinezi a încercat să transforme timpul pierdut într-o pauză de mișcare. „Facem stretching”, au spus aceștia, după ce au stat mai bine de o oră în coloană.

„Nu se mișcă nimic. Stăm, mâncăm, ne plimbăm”, spune un alt șofer. Un român venit din Germania povestește că, după 17 ore de drum, blocajul de pe DN68A este ultima provocare pe care și-ar fi dorit-o. „Venim obosiți, și mai avem de stat aici”, afirmă acesta.

Lucrări întinse pe ani de zile

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara susțin că lucrările sunt necesare și fac parte dintr-un program etapizat de refacere a structurii rutiere. „Nu reparăm același sector în fiecare an. Lucrările sunt realizate etapizat, pe porțiuni de maximum doi kilometri”, a explicat Alina Sabou, reprezentant DRDP Timișoara.

Lucrările de reabilitare de pe DN68A sunt programate să continue până la sfârșitul lunii viitoare.