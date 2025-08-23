O motocicletă a căzut într-o râpă pe Transalpina. Elicopterul SMURD, trimis în misiune

Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Accidentul s-a produs sâmbătă.
Potrivit ISU Alba-Iulia, echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș în cooperare cu SALVAMONT Alba intervine pentru salvarea unei persoane căzute cu motocicleta într-o râpă în zona Obârșa Lotrului, Transalpina.
Este o zonă greu accesibilă, anunță salvatorii.
În misiune a fost trimis și elicopterul SMURD Tg. Mureș. La ora redactării acestei știri, misiunea este în desfășurare.
(sursa: Mediafax)
