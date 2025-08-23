O motocicletă a căzut într-o râpă pe Transalpina. Elicopterul SMURD, trimis în misiune

Accidentul s-a produs sâmbătă.

Potrivit ISU Alba-Iulia, echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș în cooperare cu SALVAMONT Alba intervine pentru salvarea unei persoane căzute cu motocicleta într-o râpă în zona Obârșa Lotrului, Transalpina.

Este o zonă greu accesibilă, anunță salvatorii.

În misiune a fost trimis și elicopterul SMURD Tg. Mureș. La ora redactării acestei știri, misiunea este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)