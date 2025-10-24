Trei bărbați arestați la domiciliu după un scandal izbucnit într-un magazin din Tulcea

Polițiștii din Tulcea au reținut trei bărbați implicați într-un scandal produs în noaptea de 15 octombrie, într-un magazin aflat la intersecția străzilor Isaccei și Podgoriilor.

Oamenii legii au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la un conflict spontan între mai multe persoane.

Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit patru bărbați care prezentau urme de violență și se aflau în stare avansată de ebrietate.

Aceștia au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Tulcea pentru stabilirea împrejurărilor incidentului.

În urma cercetărilor desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, s-a stabilit că altercația a tulburat grav ordinea și liniștea publică.

Pe 22 octombrie, trei dintre cei implicați au fost reținuți și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

În cursul zilei de 23 octombrie, Judecătoria Tulcea a dispus arestul la domiciliu pentru cei trei bărbați.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

(sursa: Mediafax)