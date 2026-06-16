Incident grav în județul Argeș: O turistă străină a fost transportată la spital după ce a fost mușcată de un urs la Arefu

Potrivit ISU Argeș, femeia era conștientă la sosirea echipajelor de intervenție.

„Paramedicii SMURD au evaluat pacienta și au început transportul acesteia la spital”, a transmis ISU Argeș.

Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă, în contextul prezenței animalului sălbatic.

„Pentru evitarea unor evenimente nedorite, venim în sprijinul populației cu un set de recomandări: evitați zona, rămâneți în locuințe; păstrați distanța față de animal, nu îl hrăniți și nu încercați să vă fotografiați cu acesta; fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, au precizat reprezentanții ISU Argeș.

(sursa: Mediafax)