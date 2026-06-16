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Incident grav în județul Argeș: O turistă străină a fost transportată la spital după ce a fost mușcată de un urs la Arefu

de Redacția Jurnalul    |    16 Iun 2026   •   18:15
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Incident grav în județul Argeș: O turistă străină a fost transportată la spital după ce a fost mușcată de un urs la Arefu
Un urs a atacat o turistă străină

Un echipaj SMURD a intervenit marți, în comuna Arefu, județul Argeș, pentru acordarea îngrijirilor medicale unei turiste de cetățenie străină, în vârstă de aproximativ 31 de ani, care a fost mușcată de un urs în zona antebrațului stâng.

Potrivit ISU Argeș, femeia era conștientă la sosirea echipajelor de intervenție.

„Paramedicii SMURD au evaluat pacienta și au început transportul acesteia la spital”, a transmis ISU Argeș.

Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă, în contextul prezenței animalului sălbatic.

„Pentru evitarea unor evenimente nedorite, venim în sprijinul populației cu un set de recomandări: evitați zona, rămâneți în locuințe; păstrați distanța față de animal, nu îl hrăniți și nu încercați să vă fotografiați cu acesta; fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, au precizat reprezentanții ISU Argeș.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: turista urs muscata spital
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