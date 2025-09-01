Un bărbat a evadat din arest la domiciliu, la Craiova

Dispozitivul electronic de supraveghere a indicat că bărbatul se afla pe o altă stradă din municipiu, iar echipajele dirijate la fața locului nu l-au găsit. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.

IPJ Dolj a constituit un colectiv de lucru pentru depistarea bărbatului, desfășurând acțiuni în colaborare cu polițiști din județele Olt și Argeș, DGPMB și Biroul Poliției Autostrăzi.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova. La finalizarea anchetei, procurorul va propune soluția prin unitatea de parchet competentă.

Semnalmentele bărbatului sunt: înălțime 1,96 m, 105 kg, constituție robustă, ten deschis, păr șaten, ochi căprui. Nu se cunosc obiectele vestimentare purtate la momentul evadării.

Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

(sursa: Mediafax)