Un mort și doi răniți, după ce o mașină a intrat într-un gard și o țeavă de gaz

Potrivit IPJ Maramureș, din primele cercetări a reieşit că un autoturism ar fi părăsit partea carosabilă şi a intrat într-un gard de beton şi o ţeavă de gaz, ulterior răsturnându-se pe plafon.

Poliţiştii au identificat trei persoane care se aflau în autovehicul în momentul impactului. Un bărbat de 58 de ani a suferit leziuni incompatibile cu viaţa, personalul medical care a intervenit la faţa locului declarând decesul acestuia. Alţi doi bărbaţi, de 30 și 47 de ani, au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Bărbatul de 47 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,55 mg/l pur în aerul expirat. Acestuia i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Din cauza leziunilor suferite, tânărul de 30 de ani nu a putut fi testat.

Cercetările în acest caz continuă.

(sursa: Mediafax)