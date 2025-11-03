Un tânăr fără permis aflat la volan, implicat într-un accident 

Potrivit IPJ Dâmbovița, polițiștii au stabilit că un tânăr de 20 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 702, în localitatea Scheiu de Jos, ar fi intrat în coliziune cu o mașină condusă0e un bărbat de 48 de ani.

În urma accidentului, șoferul de 48 de ani și o pasageră, în vârstă de 44 de ani, au fost răniți, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ulterior, polițiștii au constatat faptul că șoferul de 20 de ani nu ar deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)