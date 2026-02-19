x close
Urmărit de poliție prin Timișoara, beat și fără permis: a fugit în parc, unde a fost încătușat

de Redacția Jurnalul    |    19 Feb 2026   •   10:53
Un bărbat de 37 de ani, beat și fără permis, a fugit de poliție prin Timișoara, a lovit o mașină de poliție și a intrat cu mașina într-un parapet. A fost prins în parc.

Miercuri seara, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au fost chemați pe strada Aurelianus, unde avusese loc un accident cu pagube materiale. La vederea echipajului de poliție, șoferul a fugit de la locul evenimentului. A început o urmărire de aproximativ 3 km.

Oprit pe bulevardul Vasile Pârvan, bărbatul s-a pus din nou în mișcare și a acroșat autospeciala de poliție. Urmărirea a continuat. Pe strada 16 Decembrie, șoferul a pierdut controlul și a intrat într-un gard de protecție dintre sensurile de circulație.

După accident, bărbatul a abandonat mașina și a fugit pe jos până în parcul central din Timișoara. Acolo a fost imobilizat și încătușat de polițiști.

Verificările au arătat că bărbatul de 37 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testul etilotest a indicat 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost dus la spital pentru recoltare de mostre biologice, apoi reținut 24 de ore pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

