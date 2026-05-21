de Redacția Jurnalul    |    21 Mai 2026   •   21:30
Misiune dramatică de salvare în Bistrița-Năsăud: Bărbat atacat de urs, izolat într-o zonă muntoasă
Un bărbat a fost sfâșiat de urs într-o zonă izolată

Un bărbat a fost atacat de un urs într-o zonă greu accesibilă din apropierea localității Bichigiu, județul Bistrița-Năsăud.

ISU Bistrița-Năsăud a anunțat că pompierii au fost sesizați joi după-amiază despre faptul că o persoană a fost atacată de un urs.

Bărbatul ar fi fost atacat în afara localității Bichigiu, într-o zonă greu accesibilă, aflată la aproximativ 1,5 km de cea mai apropiată cale de acces.

Conform pompierilor, victima este conștientă și cooperantă, dar cu leziuni la un picior.

La fața locului se deplasează un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și jandarmi.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

 

