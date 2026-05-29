Încă un urs a fost împușcat în Brașov

Reprezentanții Primăriei Brașov anunță că joi seara, o echipă de intervenție a extras prin împușcare un urs din zona străzii Jepilor.

Autoritățile au încercat inițial să îl alunge prin mijloace acustice și vizuale, dar acesta nu doar că nu a reacționat, dar a continuat să mănânce inclusiv în prezența oamenilor.

„Având în vedere că acesta mai fusese semnalat și în zilele anterioare în aceiași zonă și lipsa lui de reacție la prezența omului, a fost luată decizia extragerii prin împușcare, în momentul în care s-au îndeplinit condițiile de siguranță pentru acest lucru”, transmit reprezentanții primăriei.

Vineri dimineața, un alt urs a fost semnalat în aceeași zonă.

În cursul nopții de joi spre vineri s-au primit 25 de alerte, acesta fiind cel mai mare număr de sesizări a prezenței ursului într-o singură noapte.

O ursoaică de aproximativ 4 ani a fost capturată și eutanasiată miercuri în cartierul Noua din Brașov. Decizia a fost luată, susțin autoritățile locale, ținând cont de faptul că animalul mai fusese capturat în localitate.

