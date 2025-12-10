x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Zeci de vârstnici ținuți în condiții insalubre într-un imobil din Timiș

Zeci de vârstnici ținuți în condiții insalubre într-un imobil din Timiș

de Redacția Jurnalul    |    10 Dec 2025   •   22:30
Zeci de vârstnici ținuți în condiții insalubre într-un imobil din Timiș
Sursa foto: Vârstnicii dintr-un cămin din Timiș locuiau în condiții îngrozitoare

Peste 70 de persoane vârstnice au fost găsite, miercuri, într-un imobil din localitatea Cenad, județul Timiș, unde nu erau îndeplinite condițiile legale. Vârstnicii au primit îngrijiri medicale de urgență și au fost relocați de către DGASPC Timiș.

Poliția Timiș transmite, miercuri seara, că polițiștii Serviciului de Ordine Publică Timiș împreună cu cei din Sânnicolau Mare și cu reprezentanții AJPIS Timiș, s-au deplasat, în jurul orei 15, la un imobil din localitatea Cenad, unde au depistat 74 de persoane în vârstă, care erau cazate fără îndeplinirea condițiilor legale.

A fost solicitată ambulanța pentru evaluarea stării de sănătate a vârstnicilor și pentru a li se oferi îngrijiri medicale de specialitate.

Acestea urmeaă să fie relocate de către reprezentanții DGASPC Timiș.

„Din primele verificări, persoanele erau înregistrate la un cămin de persoane vârstnice cu sediul în Lenauheim. Acest caz a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale-IPJ Timiș care au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și efectuează cercetări sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, pentru stabilirea întregii situații de fapt” transmite Poliția Timiș.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vârstnici imobil cazare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri