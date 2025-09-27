Victimele accidentului aviatic din Iași, transportate în stare gravă la Spitalul „Sf Spiridon"

Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, dr Diana Cimpoeşu, a declarat că una dintre victime, un bărbat de 55 de ani, a suferit traumatism cranio-cerebral cu pierderea stării de conştienţă, are arsuri de gradul III-IV la nivelul picioarelor şi arsuri gradul II-III la nivelul abdomenului şi toracelui inferior.



Cea de-a doua victimă, un bărbat 51 de ani, are contuzie toraco-abdominală, respectiv hematom abdominal hipocodrul stâng.



Potrivit ISU Iaşi, un avion de mici dimensiuni la bordul căruia se aflau două persoane s-a prăbuşit, sâmbătă, în apropierea unei unităţi militare din municipiul Iaşi.



"La faţa locului au fost direcţionate, în regim de urgenţă, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat şi două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi. Cele două persoane aflate la bord au fost găsite conştiente. Ele au fost transportate la Spitalul Sf. Spiridon din Iaşi", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa. AGERPRES