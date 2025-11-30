Pericol de viituri în Tulcea. Locuitorii din zonele vizate au primit mesaj RO Alert

ISU Delta Tulcea anunță că duminică a fost emisă o avertizare hidrologică de cod portocaliu, valabilă în intervalul 13:00 – 24:00, pentru viituri rapide cu posibile efecte de inundații pe râurile Taița și Slava.

În urma acestei avertizări, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din comunele Hamcearca, Mihai Bravu, Izvoarele, Horia, Nalbant și Slava Cercheză, prin care locuitorii au fost îndemnați să respecte măsurile de siguranță specifice în caz de inundații.

„Reamintim populației câteva măsuri esențiale în astfel de situații: evitarea deplasărilor în zonele predispuse la inundații și staționării sau parcării autovehiculelor în apropierea cursurilor de apă ori a podurilor. De asemenea, este interzisă traversarea zonelor inundate, fie pe jos, fie cu autovehiculele”, a transmis ISU.

Viiturile sunt periculoase deoarece se pot forma rapid, uneori în mai puțin de oră. Dobrogea este vizată duminică și de atenționări meteorologice de ploi însemnate cantitativ.

(sursa: Mediafax)