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Un individ în haine preoțești a luat o femeie la ocazie și a violat-o pe câmp

de Redacția Jurnalul    |    02 Iul 2026   •   22:45
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Un individ în haine preoțești a luat o femeie la ocazie și a violat-o pe câmp
Hepta/Falsul preot din Iași, trimis în spatele gratiilor după ce a violat o femeie luată la „ocazie”

Un bărbat de 50 de ani, din Iași, îmbrăcat în haine preoțești, a luat în mașină o femeie care făcea autostopul în Podu Iloaiei și, sub pretextul a a face o rugăciune, a dus-o într-o zonă izolată unde a violat-o. Individul a fost arestat preventiv.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi cu propunere arestare preventivă faţă de un bărbat cercetat pentru viol, faptă care a avut loc în 28 iunie.

Potrivit probelor procurorilor, în jurul orei 20:50, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, purtând îmbrăcăminte specifică personalului clerical, a preluat în mașină o femeie care facea autostopul în localitatea Podu Iloaiei.

Sub pretextul de a face o rugăciune, mașina condusă de bărbat a părăsit drumul principal şi s-a dus într-o zona izolată, unde a oprit autoturismul pe un câmp și a violat-o pe femeie.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi a admis miercuri propunerea de luare a măsurii arestului preventiv faţă de inculpat.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: viol preot femeie ocazie
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