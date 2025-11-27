Violența în școli atinge cote alarmante: Un elev de 9 ani a bătut directoarea, o profesoară și psihologul

În urma unei dispute între colegi, copilul a avut o izbucnire violentă, dislocând umărul unei învățătoare, lovind-o în față cu capul pe directoarea adjunctă și mușcând de mână psihologul școlii.​

Poliția a fost sesizată imediat iar copilul a fost preluat de un echipaj medical pentru evaluare.​

„La data de 25 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi de către un cadru didactic a unei unităţi de învăţământ din municipiu, cu privire la producerea unui incident între doi elevi, în timpul pauzei, în curtea şcolii. Din primele verificări a rezultat faptul că între cei doi minori, ambii de 9 ani, ar fi avut loc o neînţelegere, în urma căreia unul dintre elevi a reclamat că ar fi fost lovit de către colegul său.

Ulterior, unul dintre minori ar fi manifestat o stare de agitaţie accentuată, fiind necesară intervenţia cadrelor didactice şi a colegilor pentru a preveni escaladarea situaţiei. În urma episodului de agitaţie, minorul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare.

În cauză poliţiştii desfăşoară cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe şi pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, se arată într-o informare trimisă de IPJ Cluj.

Directoarea școlii a precizat că elevul fusese la consilierul școlii în urmă cu două săptămâni iar acesta a mai avut un episod violent cu doi ani în urmă.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului, iar cadrele didactice trag un semnal de alarmă privind importanța regulilor și a supravegherii comportamentului copiilor.​

Alt incident șocant la Cluj-Napoca

Un alt eveniment violent a avut loc la o școală din Cluj-Napoca, în urmă cu două săptămâni.

O elevă a fost împuşcată de un coleg cu o armă de tip airsoft. Adolescentul de 14 ani a fost amendat cu 1.000 lei iar arma i-a fost confiscată. Din fericire, fata nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Părinții nu au depus plângere la poliție, potrivit spynews.ro.