A convins-o să cumpere vouchere, apoi i-a golit contul. Femeie reținută în Buzău

O femeie de 25 de ani a fost reținută pentru 24 de ore și va fi prezentată magistraților cu propunere legală.

La data de 3 mai 2025, femeia de 25 de ani a contactat, prin intermediul rețelelor de socializare, o altă femeie, în vârstă de 26 de ani. A determinat-o să cumpere patru vouchere Abon, prin aplicația Aircash, declară surse judiciate pentru MEDIAFAX.

Deși voucherele au fost cumpărate în mod legal, acestea nu au ajuns la persoana care le-a plătit. Au rămas în posesia femeii de 25 de ani, care le-a folosit ulterior în interes personal.

Pentru a-și recupera suma plătită pentru vouchere, respectiv 1.000 de lei, femeia de 26 de ani a fost ulterior convinsă să îi furnizeze datele cardului bancar. Profitând de aceste informații, femeia de 25 de ani a făcut transferuri neautorizate în valoare totală de aproximativ 12.500 de lei. Prejudiciul total cauzat este de aproximativ 14.000 de lei.

Miercuri, polițiștii de la Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, au executat mandatul de percheziție. Persoana vizată a fost depistată și condusă la audieri. Față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Femeia este cercetată pentru acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune.

(sursa: Mediafax)