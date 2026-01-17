Aglomerări de ghețuri și zăpor pe râul Bistrița. Fenomenul se manifestă pe 8,9 kilometri

Acestea sunt prezente pe o lungime de 8,9 km, pe sectorul cuprins între viaductul Poiana Largului și zona situată la aproximativ 100 de metri amonte de podul Săvinești.

Prefectura Neamț informează că, sâmbătă, începând cu ora 7.00, pe râul Bistrița se înregistrează fenomene de iarnă pe o lungime semnificativă.

Conform datelor operative, pe acest tronson râul prezintă aglomerări de zai cu grosimi cuprinse între 0,2 m și 3 m. Aproximativ 35% din lungimea sectorului monitorizat prezintă canal dezghețat, cu lățimi cuprinse între 2 și 20 de metri. Din amonte se înregistrează curgere de zai pe circa 30% din suprafața albiei.

La stația hidrometrică Frumosu, temperatura aerului înregistrată la ora 6.00 era de -13,5°C. Aceste condiții favorizează menținerea și evoluția fenomenelor de iarnă.

„Monitorizarea permanentă a râului Bistrița este esențială în acest context meteorologic, caracterizat de temperaturi foarte scăzute. Instituția Prefectului Județului Neamț, împreună cu structurile de specialitate, urmărește îndeaproape evoluția fenomenelor de iarnă, astfel încât să putem interveni prompt, dacă situația o va impune, pentru protejarea comunităților și a infrastructurii din zonă", a declarat prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu.

Situația este monitorizată permanent de patru persoane din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț. Acestea asigură supravegherea sectorului de râu menționat și transmit date operative către autoritățile competente.

Prefectura Neamț va continua să urmărească evoluția situației, în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniu. Autoritățile vor informa operativ cu privire la orice modificări semnificative.

