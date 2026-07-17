O nouă speranță pentru prevenirea glaucomului: Rolul neașteptat al vitaminei B3

Un studiu recent arată că persoanele cu risc crescut de apariție a bolii care au luat nicotinamidă au avut o probabilitate semnificativ mai mică de a dezvolta glaucom, comparativ cu cele care nu au luat acest supliment.

Glaucomul este supranumit „hoțul silențios al vederii” deoarece evoluează adesea fără simptome evidente în fazele inițiale. Boala afectează nervul optic și poate duce la pierderea permanentă a vederii dacă nu este diagnosticată și tratată la timp.

Nicotinamida, risc redus de glaucom

Cercetătorii au analizat date medicale provenite de la aproape 3.000 de persoane cu hipertensiune oculară, o afecțiune care crește riscul de apariție a glaucomului, dar care nu fusese încă asociată cu diagnosticul bolii.

Dintre participanți, jumătate utilizau nicotinamidă, iar ceilalți nu urmau acest tratament. Rezultatele au arătat că persoanele care luau vitamina B3 aveau un risc cu aproximativ 66% mai mic de a dezvolta glaucom primar cu unghi deschis, cea mai frecventă formă a bolii.

Pe o perioadă de urmărire de aproximativ 3,7 ani, glaucomul a apărut la 3,5% dintre utilizatorii de nicotinamidă, comparativ cu 9% dintre cei care nu utilizau suplimentul.

Rezultatele cercetării au fost publicate în revista medicală JAMA Ophthalomlgy, citată de medicalxpress.com.

De ce ajută vitamina B3

Oamenii de știință au descoperit în ultimii ani că glaucomul poate avea și o componentă metabolică. Odată cu înaintarea în vârstă, nivelul unei molecule esențiale pentru producerea energiei celulare și repararea ADN-ului, numită nicotinamidă adenină dinucleotidă (NAD+), scade în mod natural.

Această scădere poate afecta celulele retinei și le poate face mai vulnerabile la deteriorare. Nicotinamida contribuie la refacerea nivelurilor de NAD+, susținând funcționarea celulelor nervoase și procesele de reparare celulară.

Cercetările s-au concentrat până acum mai ales asupra rolului nicotinamidei în protejarea nervului optic la persoanele care aveau deja glaucom. Noul studiu a analizat dacă suplimentul ar putea contribui și la prevenirea apariției bolii.

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Mai puține intervenții medicale

Pentru a compara cât mai precis cele două grupuri, cercetătorii au folosit date medicale anonimizate provenite de la 67 de organizații de sănătate din Statele Unite, colectate pe o perioadă de aproximativ 20 de ani.

Analiza a arătat că persoanele care luau nicotinamidă au avut o probabilitate mai mică nu doar de a dezvolta glaucom, ci și de tratamente suplimentare.

Astfel, 13,6% dintre utilizatorii de nicotinamidă au avut nevoie de picături oftalmice pentru reducerea presiunii intraoculare, față de 21,2% dintre persoanele care nu utilizau suplimentul.

De asemenea, pacienții care nu luau nicotinamidă au avut un risc de peste două ori mai mare de a necesita tratament cu laser pentru glaucom.

Deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii subliniază că nicotinamida nu înlocuiește tratamentele standard pentru glaucom. Studiul este unul observațional, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra o relație directă de cauzalitate între administrarea vitaminei B3 și reducerea riscului de îmbolnăvire.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru stabilirea dozei optime, a siguranței pe termen lung și a eficienței reale a nicotinamidei înainte ca aceasta să poată fi recomandată ca parte standard a îngrijirii pacienților cu risc de glaucom.