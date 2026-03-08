183 de români au revenit din Qatar cu un zbor de repatriere pe ruta Riad-București

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că în 8 martie va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, cu 183 de cetățeni români.

Cetățenii români se aflau în Qatar de la începutul crizei din regiune.

Cu sprijinul Celulei de criză MAE şi al Ambasadei României la Doha, au fost transferați pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu patru autocare însoțite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha.

Convoiul a fost preluat la granița cu Arabia Saudită de către o echipă a Ambasadei României la Riad pentru procedurile de trecere a frontierei şi obținerea accelerată a vizei, pentru cazurile care au necesitat acest lucru.

Totodată, echipa Ambasadei României la Riad a asigurat asistența grupului pe aeroport și facilitarea procedurii de îmbarcare în aeronavă.

Transferul terestru a fost asigurat de MAE fiind gratuit pentru cetățeni, iar zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privați, pentru a asigura prețuri care să permită cât mai multor turişti români accesul la bilete.

„În colaborare cu celelalte ambasade din regiune, MAE continuă informarea reciprocă privind măsurile naționale de repatriere pentru a asigura, atunci când sunt locuri disponibile, acces reciproc la soluțiile planificate. În acest sens, au fost transferați şi 6 cetățeni ai altor state, alături de cetățeni români. MAE mulțumeşte ministerelor de externe din Regatul Arabiei Saudite și Qatar pentru buna colaborare în organizarea acestui zbor de repatriere asistată”, transmite MAE într-un comunicat de presă.

Până la acest moment, din evidențele MAE, numărul românilor care au părăsit regiunea prin zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare prin Mecanismul european de protecție civilă sau zboruri facilitate de MAE este de aproximativ 1.500 de persoane.

În perioada următoare este planificat un număr crescut de zboruri comerciale pe culoarele de zbor dedicate României precum si zboruri de evacuare pentru cazurile vulnerabile. MAE are în atenție, din înscrierile cetățenilor, 400 de astfel de cazuri.

„MAE continuă eforturile de sprijinire a cetățenilor români din regiune, inclusiv prin demersuri de organizare sau facilitare a unor zboruri suplimentare de revenire în țară. Siguranța tuturor rămâne prioritară. MAE reiterează recomandarea ca cei care au varianta pentru zboruri comerciale să opteze pentru acest plan de întoarcere în țară”, mai arată MAE.

(sursa: Mediafax)