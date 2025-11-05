x close
5.000 de militari participă la Dacian Fall 2025

de Redacția Jurnalul    |    05 Noi 2025   •   11:30
Peste 5.000 de militari participă la exercițiul Dacian Fall 2025 desfășurat în România și Bulgaria.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, este vorba de peste 5.000 de militari cu aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania.

Exercițiul Dacian Fall 2025 are loc în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025 pe teritoriul României și Bulgariei.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Dacian Fall 2025 numar militari participare
