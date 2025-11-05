5.000 de militari participă la Dacian Fall 2025

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, este vorba de peste 5.000 de militari cu aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania.

Exercițiul Dacian Fall 2025 are loc în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025 pe teritoriul României și Bulgariei.

(sursa: Mediafax)