5.000 de militari participă la Dacian Fall 2025

Este celebru și bogat, dar locuiește într-un apartament de 30 mp. Cum a cucerit lumea un designer cu o poză pusă pe Instagram
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, este vorba de peste 5.000 de militari cu aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania.
Exercițiul Dacian Fall 2025 are loc în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025 pe teritoriul României și Bulgariei.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro