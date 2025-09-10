500.000 lei într-un an! Povestea angajatului cu 6 funcții la stat

Motivul? Lipsa rapoartelor de activitate și indemnizații uriașe plătite „pe pile”. Printre cei demiși se află și Ionel Daniel Butunoi, administrator la ROMAERO, care în 2024 a încasat aproape 500.000 de lei din funcțiile sale la stat.

Funcții multiple, venituri uriașe

Butunoi a cumulat șase funcții simultan, cu indemnizații de zeci de mii de lei lunar:

ROMAERO – administrator special, cu 30.000 lei brut/lună.

Uzina Mecanică Cugir – administrator special, aproape 77.000 lei într-un an.

ROMARM – membru în Consiliul de Administrație, peste 62.000 lei în 2024.

ANRE – expert, peste 37.000 lei.

Ministerul Economiei – director, aproape 250.000 lei anual.

În total, în 2024 a câștigat în jur de 36.000 lei pe lună (peste 7.000 de euro), scrie Observatornews.ro

Apărări și comparații

Întrebat despre sumele încasate, Butunoi a susținut că indemnizația sa de la ROMAERO, de 30.000 lei, nu a fost plătită integral și că „administratorul judiciar stabilit de instanță primește 18.000 de euro plus TVA”.

„Poate cineva consideră mult, dar eu mi-am făcut datoria. Nu am cerut banii. Important e să lucrezi serios”, a declarat Butunoi pentru Observator.

Un trecut controversat

Butunoi nu este străin de funcțiile publice și politică:

Fost ofițer MApN , absolvent al Colegiului Național de Apărare.

Om de afaceri cu firme ajunse la datorii și executări silite.

Consilier de stat la Ministerul de Interne în 2009.

Senator PSD de Galați între 2012-2020.

În prezent, el ocupă postul de director al Industriei Naționale de Apărare din Ministerul Economiei.

Critici dure

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a spus clar: „Unii administratori luau 30.000 lei pe lună fără să facă nimic. Sunt sinecuri date pe prietenii.”

Specialistul economic Iancu Guda a numit situația „imorală și nedreaptă”:

„Să vezi asemenea sinecuri nesimțite și venituri supradimensionate, în timp ce companiile de stat sunt pe pierdere, este revoltător.”

Cazul Romaero

ROMAERO a raportat profit în prima jumătate din 2025, după 13 ani de pierderi și aproape un miliard de lei datorii. Compania deține terenuri valoroase în nordul Capitalei, ceea ce o face atractivă pentru privatizare.

Ministrul Miruță a mai dezvăluit și cazul unei clădiri închiriate ilegal, din care statul nu a încasat nimic timp de 18 ani.