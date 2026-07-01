60 de localităţi din 20 de judeţe şi Bucureşti, afectate de furtuni în timpul nopţii

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), un bărbat a decedat în comuna Găneasa, judeţul Ilfov, după ce un copac a căzut peste autoturismul în care se afla, iar în total au fost avariate aproape 470 de autoturisme.



Până la ora 06:00 pompierii au intervenit, la nivel naţional, pentru evacuarea apei din 45 case, 35 curţi, 30 beciuri/subsoluri, 17 străzi, precum şi pentru degajarea a 960 copaci prăbuşiţi, 48 stâlpi şi pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la acoperişurile a 60 imobile.



Fenomenele hidrometeorologice au produs pagube în judeţele Alba, Bihor, Brăila, Buzău, Cluj, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Tulcea, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti.



Echipajele ISUBIF acţionează în teren pentru gestionarea a peste 1.950 de solicitări înregistrate în contextul fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore.



Pentru informarea populaţiei, au fost emise 58 mesaje prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice, în 28 de judeţe şi municipiul Bucureşti, precum şi nouă mesaje prin sistemul CRAWL TVR în opt judeţe.



"Instituţiile aflate în coordonarea şi coordonarea operaţională a DSU, împreună cu celelalte componente ale MAI, sunt permanent la datorie pentru protejarea cetăţenilor", transmite sursa citată.

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AGERPRES