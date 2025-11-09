84.253 de avize de muncă pentru cetățenii străini, emise în primele zece luni ale anului

Cei mai mulți cetățeni străini au fost încadrați în categoria lucrătorilor permanenți, pentru care au fost eliberate 83.387 de avize.

Alte 393 de persoane au obținut avize de angajare în calitate de lucrători detașați, iar 233 de avize au fost acordate pentru lucrători înalt calificați.

De asemenea, 177 de cetățeni străini au primit avize pentru muncă sezonieră, în timp ce 58 de documente au fost emise pentru lucrători ICT – persoane transferate în cadrul aceleiași companii.

Totodată, patru avize au fost acordate pentru lucrători au pair, iar un aviz pentru lucrător stagiar.

(sursa: Mediafax)