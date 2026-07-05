A erupt Etna! Alertă de călătorie pentru Sicilia

Măsura vine după ce erupția vulcanului Etna a impus restricții de trafic aerian pe aeroportul din Catania.

MAE recomandă precauție și oferă numere de contact pentru asistență consulară.

MAE le recomandă românilor să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor. Se recomandă și urmărirea permanentă a actualizărilor transmise de autoritățile aeroportuare. Totodată, MAE sfătuiește evitarea deplasărilor în zonele afectate de căderile de cenușă vulcanică. Respectarea strictă a indicațiilor autorităților locale rămâne esențială în această perioadă.

Pentru informații actualizate, MAE recomandă consultarea paginii Departamentului Protecției Civile din Italia. Site-ul aeroportului din Catania oferă, de asemenea, informații despre starea zborurilor.

Numerele de asistență consulară pentru români

Cetățenii români pot solicita informații la numerele Consulatului României la Catania: +39095537909 și +39095536139. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Operatorii Call Center preiau solicitările în regim de permanență.

Pentru situații dificile, cu caracter de urgență, este disponibil un număr separat: +393209653137. MAE recomandă și consultarea paginilor catania.mae.ro și mae.ro pentru informații suplimentare.

(sursa: Mediafax)