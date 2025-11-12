A murit Horia Moculescu!

Celebrul compozitor Horia Moculescu s-a stins din viață, miercuri dimineață, în jurul orei 04:00, la vârsta de 88 de ani. Acesta fusese internat în stare gravă la spital, iar în ultimele zile a fost intubat, scrie DC News

Muzicianul Horia Moculescu, una dintre figurile de referință ale muzicii ușoare românești, se afla internat în stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, iar în ultimele ore de viață a fost intubat.

Maestrul a avut în ultimele luni probleme tot mai serioase de sănătate. În timpul verii, el a fost surprins într-un scaun cu rotile, moment care a stârnit îngrijorare printre admiratori. Cu umorul care l-a caracterizat întotdeauna, Moculescu a glumit atunci, spunând că nu era vorba de un scaun medical, ci doar de un „scaun de birou cu roți”.

Fiica artistului, Nidia Moculescu, a vorbit despre ieri despre starea tatălui său, oferind declarații cu privire la situația acestuia. Ea a mărturisit că starea de sănătate a compozitorului era una gravă, iar medicii urmăreau cu mare precauție evoluția sa.

Deși cunoscut pentru energia și umorul său, Horia Moculescu s-a confruntat în ultimii ani cu multiple afecțiuni, care i-au afectat mai multe organe vitale.

Cu peste 400 de compoziții în palmares, Horia Moculescu a fost o figură marcantă a culturii muzicale românești, semnând piese rămase în istorie și având colaborări cu nume importante ale scenei muzicale.

A creat muzică pentru artiști ca Aura Urziceanu, Corina Chiriac, Margareta Pâslaru sau Mirabela Dauer și a fost implicat în jurizarea unor emisiuni TV de top, precum „Cerbul de Aur” sau „Dansez pentru tine”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹